İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Öğrenci Araştırma Projeleri Konferansı düzenlendi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Öğrenci Araştırma Projeleri Konferansı'nda mühendislik ve teknoloji alanındaki genç araştırmacıları, öğrencileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsünün ev sahipliği yaptığı etkinlikte, katılımcılara bilimsel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşma, akademik geri bildirim alma ve disiplinler arası etkileşim kurma olanağı sunuldu.

İki gün süren konferans boyunca mühendislik ve teknoloji odaklı problemlere yönelik teorik, pratik, analitik ve deneysel yaklaşımlar ele alındı. Öğrenciler, yapay zeka, veri bilimi, robotik, sürdürülebilir mühendislik, biyomühendislik ve endüstriyel sistemler gibi güncel alanlarda geliştirdikleri yenilikçi projeleri katılımcılara paylaştı.

Yapay zeka destekli tarım teknolojilerinden otonom araçlara, genetik araştırmalardan depreme dayanıklı yapı tasarımlarına ve yenilenebilir enerji sistemlerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar, akademi dünyası ile sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturdu.

Etkinlikte, öğrencilerin akademik sunumlarının yanı sıra alanında uzman profesyoneller de ana konuşmacı olarak yer aldı. Sektördeki güncel gelişmeleri ve kişisel deneyimlerini genç mühendis adaylarına aktaran isimler arasında Tolay Energy Consulting Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Tolay, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Başaraştırmacı ve Proje Yöneticisi Hamdi Uçarol, Anadolu Sağlık Merkezi Moleküler Tanı Laboratuvarı Şefi Eda Sun ile Tekfen Mühendislik Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Osman Soner Soyçerçel yer aldı.???????