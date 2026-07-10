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Bilecik Valisi Sözer kanola hasadına katıldı

Bilecik Valisi Sözer kanola hasadına katıldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumalı köyünde kanola hasadına katılarak üreticilerle sohbet etti ve biçerdöverle hasat yaptı. Vali, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje kapsamında kanola ekim alanının 5 bin dekara ulaştığını ve 2026 rekoltesinin 2 bin 160 ton beklendiğini açıkladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Cumalı köyünde kanola hasadına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, programda üreticilerle sohbet eden Sözer, daha sonra biçerdöverle hasat yaptı.

Açıklamada hasat sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, kentte geçen sene 160 üreticiye yüzde 40 devlet desteğiyle toplam 2 bin 416 kilogram kanola tohumu dağıtıldığını belirtti.

Geçen yıl ildeki 2 bin 700 dekar alanda yetiştirilen bu bitkiden 605 ton rekolte elde edildiğini bildiren Sözer, bu sene ekim alanının ortalama 5 bin dekara ulaştığını ifade ederek, 2026 rekoltesinin 2 bin 160 ton olarak beklendiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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