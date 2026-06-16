Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 98 bin 43'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 509 adet artarak, 98 bin 43'e ulaştı.Bilecik'teki taşıtların 44 bin 57 adeti otomobil, 20 bin 521'i motosiklet, 14 bin 669 adeti kamyonet, 12 bin 652 adeti traktör, 3 bin 492 adeti kamyon, bin 144 adeti minibüs, bin 75 adeti otobüs, 433 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı