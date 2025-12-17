Haberler

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 95 bin 290'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibariyle 95 bin 290'a yükseldi. Taşıtların dağılımında otomobiller en büyük paya sahip.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 465 adet artarak, 95 bin 290'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 42 bin 656 adeti otomobil, 19 bin 409'u motosiklet, 14 bin 561 adeti kamyonet, 12 bin 613 adeti traktör, 3 bin 464 adeti kamyon, bin 138 adeti minibüs, bin 31 adeti otobüs, 418 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
