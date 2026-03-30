Bilecik'te simit ve poğaçaya zam geldi

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın simit ve poğaça için yaptığı zam talebi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince kabul edildi.

Kentte 100 gramı 15 TL'ye satılan simit 110'a grama çıkarılarak fiyatı 20 TL'ye, 80 gramdan satılan poğaça da 90 grama çıkarılarak fiyatı 20 TL'ye yükseltildi. Fiyatların 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olacağı öğrenildi. - BİLECİK

