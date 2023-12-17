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Bilecik'te Girişimci, Hibe Desteğiyle Mantar Üretimi Yapıyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektörüyle uğraşan girişimci Uğur Baş, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu kültür mantarı serasında yıllık 100 ton ürün yetiştiriyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektörüyle uğraşan girişimci Uğur Baş, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu kültür mantarı serasında yıllık 100 ton ürün yetiştiriyor.

Mantar yetiştiriciliği hayallerini gerçeğe dönüştürme hedefiyle 1 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran ve "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" kapsamında başvurusu kabul edilen Baş, inşaat ve üretim süreci konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden teknik destek aldı.

Aldığı 641 bin 954 lira hibe desteği ile 2 bin metrekare arazi üzerine 6 çadırlı tesis kuran Baş, yıllık 100 ton civarında üretim yapıyor. Kültür mantarını aracısız değerinde satmak için bazı marketlerle anlaşan Baş, ayrıca ürünlerini İstanbul Bayrampaşa, Sakarya ve Bursa'daki hallere gönderiyor.

Uğur Baş, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce mantar serası kurmak için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında projesini sunduğunu ve projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösterirken mantar yetiştiriciliğine eşinin arkadaşının sayesinde yöneldiğini anlatan Baş, "Devlet desteğiyle kurduğum mantar üretim tesisini ilçeye kazandırmaktan dolayı mutluyum. Teknik ve teknolojik olarak iyi bir tesisimiz var. Geleceğe dönük planlarımız, hedeflerimiz var. Tesisimizi büyütmek, istihdam alanı oluşturmak istiyoruz." dedi.

Baş, tesisi kurduktan sonra Aralık ayında ilk kompostları koyduklarını ve üretime başladıklarını anlattı.

Mantarların kalitesinden ve veriminden memnun olduklarını, zamanla ve tecrübe kazandıkça daha iyi sonuçlar alacaklarını dile getiren Baş, şöyle konuştu:

"Bir yılımızı doldurmak üzereyiz, şu an yıllık 95-100 ton mantar üretimine ulaşmış bulunmaktayız. Pazarlama da hiçbir problemimiz yok. Tesisi ilk kurduğumuzda biraz korkmuştum, pazarlamada sorun yaşar mıyız diye ama bu kadar daha bir tesis olsa onu da pazarlayabiliriz."

Pandemi döneminde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu açığa çıktığını vurgulayan Baş, "Biz de sürekli üretime devam ediyoruz. Hasat döneminde yoğun olduğumuz zamanlarda günlük 20 kişiye kadar işçi çalıştırıyoruz. Aylık 90-100 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlk kompostu koyduğumuzda 40-45 gün arasında ilk mantarları toplamaya başlıyoruz. Ondan sonra da 3 defa daha hasat ediyoruz. İlk hasadımız belirli aralıklarla 3-4 gün sürüyor sonra 1 hafta sonra yeni mantar geliyor. İstanbul Bayrampaşa Bursa ve Sakarya hallerine gönderiyoruz. Bazı marketler aracılığıyla birçok ile de ulaştırıyoruz. 100 ton bizim için ciddi bir üretim rakamı, inşallah bunu daha da artıracağız." diye konuştu.

Baş, mahsulün kesiminin ardından paketleme yaptıklarını ve sıcakta bozulmasın diye soğuk hava deposunda muhafaza ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Osmaneli Bilecik Haberler

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