Haberler

Bilecik'te Yıllık 135 Ton Bal Üretimi

Bilecik'te Yıllık 135 Ton Bal Üretimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik kent genelinde 466 işletmede 22 bin 500 aktif kovanla yılda ortalama 135 ton bal üretiliyor. Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük'ün Saraycık Köyü'nde düzenlenen bal hasadı programına katılarak arıcılarla buluştu ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bozüyük'te 98 arıcının 5 bin 725 kovanla faaliyet gösterdiğini belirten Vali, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Bilecik kent genelinde 22 bin 500 aktif kovandan yılda ortalama 135 ton bal üretiliyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyü'nde gerçekleştirilen bal hasadı programına katılarak arıcılarla bir araya geldi. Zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş topoğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Bilecik'te 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunuyor. Kent genelinde yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bozüyük'te ise 98 arıcı, toplam 5 bin 725 kovanla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede mevcut üretim şartlarına göre kovan başına tahmini ortalama bal verimi 20-22 kilogram arasında değişiyor. Programda üreticilerle bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, arıcılık faaliyetleri ve bal üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, "Bilecik'imiz, sahip olduğu zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş coğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip. Üreticilerimizin emeği ve alın teri, tarımsal üretimimizin en önemli unsurlarından. Arıcılarımıza bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yeni takımında madara oluyor
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde takı sırası ona geldi, yaptığıyla herkesi şaşkına çevirdi
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek

Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek