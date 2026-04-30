Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2026 Mart ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 31,5 azalarak 7 milyon 494 bin dolar, ithalat yüzde 87,9 artarak 2026 Mart ayında 11 milyon 325 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,4 azaldı, ithalat yüzde 8,2 arttı. - BİLECİK

