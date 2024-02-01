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Bilecik Belediyeler Birliği Personeline Yüzde 85 Zam Yapıldı

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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 185 çalışanın maaşlarına yüzde 85 zam yapıldığını ve yemek ücretlerine yüzde 400 zam yapıldığını açıkladı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, personelin maaşlarına yüzde 85, yemek ücretlerine yüzde 400 zam yapıldığı söyledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 185 çalışanın maaşlarına yüzde 85 zam yapıldığını açıkladı. Yaman, ayrıca yine aynı çalışanların yemek ücretlerine de yüzde 400 oranında zam yapıldığını belirterek, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Yaman Bilecik Ekonomi Güncel Haberler

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