Bilecik Belediyeler Birliği Personeline Yüzde 85 Zam Yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, personelin maaşlarına yüzde 85, yemek ücretlerine yüzde 400 zam yapıldığı söyledi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, 185 çalışanın maaşlarına yüzde 85 zam yapıldığını açıkladı. Yaman, ayrıca yine aynı çalışanların yemek ücretlerine de yüzde 400 oranında zam yapıldığını belirterek, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduğunu söyledi. - BİLECİK