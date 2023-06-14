Biga Ticaret Borsası'nda Sezonun İlk Mahsul Arpası İşlem Gördü

Biga Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsul arpası işlem gördü. Yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunan Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baş, tüm çiftçilerin ürünlerini borsada satabileceğini belirtti.

Biga Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsul arpası işlem gördü.

Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baş, yaptığı açıklamada, yeni sezonun üreticilere, üyelere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Tüm çiftçilerin ürünlerini borsada satabileceğini belirten Baş, "Tüm alıcılar burada ve tüm çiftçileri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 2023 sezonunda da hem Biga merkez binasında hem de Göktepe hizmet binasında yapacağımız elektronik satış seansları için gerekli hazırlıkları tamamlayarak tüm çiftçi ve üyelerimizin hizmetine hazır duruma getirdik." dedi.

Sezonun ilk mahsulü olan arpa, Göktepe köyünden Abdullah Köse tarafından getirildi.

Kilogramı 6,09 liradan satılan 5 ton 300 kilogramlık arpa, Mis Yem firmasınca satın alındı.