Biga'da üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Haberler

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Biga'da üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Biga'da üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen törene; Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, İl Genel Meclis üyesi Bülent Korkmaz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ burada yaptığı konuşmada, "Ayçiçeğim bal çiçeğim projesi Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje olup yüzde 50 hibe desteklidir. Amacımız, ayçiçeği ekilmeyen az miktarda ayçiçeği ekilen ilçelerimizde ve köylerimizde ayçiçeği ekim alanlarımızı arttırmaktır. Biga'da 201 üreticimize 11 bin 619 dekarlık alanda üretimleri için 428 çuval ayçiçeği tohumu dağıtılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere ayçiçeği tohumları dağıtıldı. - ÇANAKKALE

Biga'da üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Biga'da üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çanakkale, Hisarcık, Karadağ, Tarım, Ekonomi, Haberler

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