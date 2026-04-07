Adana'dan 7 liraya alınan biberin Diyarbakır'da bir markette 200 liraya satıldığı tespit edildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Adana'dan 7 liraya alınan biberin Diyarbakır'da bir markette 200 liraya satıldığını tespit etti. Haksız fiyat artışı nedeniyle gereken idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucu; kırmızı kapya ve yeşil sivri biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden şekilde incelendi. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde; kırmızı kapya biber ürününün, Adana ili Karataş ilçesine bağlı merkez köylerde faaliyet gösteren komisyoncudan 7 liradan satın alındığı, söz konusu ürünün Diyarbakır'da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 30 liradan satıldığı, ilgili zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 199 lira 99 kuruştan sunulduğu, yeşil sivri biber ürününün ise Diyarbakır'da faaliyet gösteren firma tarafından zincir markete 20 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün vatandaşa 249 lira 99 kuruştan sunulduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilerek, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kaldı: İşte İsrail basınının olası senaryoları

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi

Yanmış cesetleri kamyonette bulunmuştu! İtiraf geldi

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar

Maçı kazanmak için bunu da yaptılar