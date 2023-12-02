Beylikova Sulama Barajı ile Kıraç Tarlalar Suya Kavuştu

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Sulama Barajı'nın devreye girmesiyle 23 bin 500 dekar kıraç tarlanın suya kavuşmasıyla beraber mısır ve pancar ekimini arttırdı.

Beylikova Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz ay Beylikova Su Depolama Barajı'nın işletme hakkını alan Beylikova Belediyesi, barajın devreye girmesi ve su kullanımını kolaylaştırmasıyla 23 bin 500 dekarlık kıraç tarlaları suya kavuşturdu. Başkan Özkan Alp, artık su sıkıntısının yaşanmayacağı ilçede mısır ve pancar ekimini arttırdı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Alp, "Eskişehir bölgemiz kasım ayında güzel yağışlar aldı. Ülke ekonomisinde stratejik öneme sahip olan pancar ürünü üreten çiftçilerimiz ise yağışlardan dolayı hasat yapmakta zorlanıyor. Bizler, belediyemizin İş makinası ve ekipleriyle gece gündüz demeden üreticilerimize destek oluyoruz. Pancar yüklü kamyon ve römorkları iş makinalarıyla sevkiyatındaki zorluklarda destekliyor ve ekipmanı yetersiz olan üreticilerimize ise yükleyici iş makinalarımızı kiralıyoruz. Pancar üreticilerimize bol ve bereketli yıllar dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR