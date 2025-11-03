Beta Ziraat A.Ş. Yerli Şeker Pancarı Tohumlarını Test Ediyor

KONYA Şeker'in iştiraki olan Beta Ziraat A.Ş., Pancarda Sapa Kalkma Testleri'yle Avrupa ve Türkiye'de üretilen şeker pancarı tohum numunelerini analiz ederek yerli üretimde kaliteyi, verimi ve sürdürebilirliği artırmayı hedefliyor.

Beta Ziraat A.Ş., tarımda yenilikçi çalışmalara imza attığını duyurdu. Şirket, Çumra Ar-Ge Serası'nda yürüttüğü Pancarda Sapa Kalkma Testleri ile yerli üretimde kaliteyi, verimi ve sürdürebilirliği artırmayı amaçlıyor.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DEKİ TOHUM NUMUNELERİ TEST EDİLİYOR

Pancarda Sapa Kalkma Testleri, Beta Ziraat tarafından 11 yıldır yürütülüyor. Şirket, 2025 yılından itibaren Çumra Sera'da yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sayesinde mevcut kapasitesini de arttırarak sadece kendi üretimlerini değil, iş ortaklarının Türkiye ve Avrupa'daki üretim sahalarından gelen tohum numunelerini de test ediyor. Çumra Ar-Ge Serası'nda yürütülen bu testlerde, her bir numune ayrı parsellerde yetiştirilerek tohuma kalkan pancar oluşumunun önüne geçilmesi ve verim kaybının engellenmesi amaçlanıyor. Bilimsel veriler ışığında belirlenen oranın üzerinde sapa kalkma gösteren tohumlar üretime dahil edilmiyor. Bu sayede hem çiftçinin verimini artırmak, hem de fabrikaların pancar işleme potansiyelinin desteklenmesi hedefleniyor.

YERLİ ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLENİYOR

Şirket, yüksek kaliteli, dayanıklı ve yerli tohumları geliştirerek çiftçilerin hizmetine sunmayı, böylece tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.