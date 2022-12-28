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Beştepe'de EYT zirvesi! Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeye ilişkin açıklama yapacak

Ekonomi Haberleri

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kritik bir toplantı yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de yer aldığı toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da merak edilenler arasında. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

EYT Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

recep kaya:

AKPLİYİM YAŞ YOK VARSA 1 EKSİK SAY

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Eray Içkaya:

artık kabak tadı verdi . yarın.haftaya.bidahaki ay . seneye vs derken geldik bakalım yıl sonuna. şahsım adına eyt ye yaş koyarsa bu kadar oyalama üstüne . akp ile olan bağlarımı ciddi olarak gözden geçiririm

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Murat Erzine:

Hadi hayirlisi insallah iyi bir haber verirde REİS tek umudumuz sensin hakkaniyetli birşey olur EYT var OY da bar acik be net

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