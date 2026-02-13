Haberler

Best Brands Grup Enerji, halka arz gelirinin tamamını yatırımlara ayıracak

Güncelleme:
Best Brands Grup Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, 5-6 Şubat'ta yapılan halka arzdan elde edilen gelirin tamamının yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacağını açıkladı. Şirket, güneş enerjisi alanında büyümeye devam etmeyi ve yeni yatırımları açıklamayı planlıyor.

Best Brands Grup Enerji'nin bağlı bulunduğu Sürkit Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sürkit, şirket olarak 5-6 Şubat'ta gerçekleştirilen halka arzdan sağlanan gelirin tamamını yatırımlarda kullanmayı planladıklarını bildirdi.

Sürkit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerine 2018'de başladığını belirterek, halihazırda 6 ilde güneş enerjisi yatırımları bulunduğunu bildirdi.

Toplam 50,4 megavat kurulu güce sahip olduklarını kaydeden Sürkit, kapasiteyi kademeli olarak artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sürkit, kapasite artışına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yeni yatırımlara ilişkin detayların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Yenilenebilir enerji sektörünün dünya genelinde en hızlı büyüyen alanlardan olduğunu belirten Sürkit, şirketin bu büyüme trendine paralel şekilde konumlandığını dile getirdi.

Sürkit, güneş enerjisinin yatırım açısından önemli fırsatlar barındırdığına işaret ederek, yenilenebilir enerjinin geleceğin en güçlü sektörlerinden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Şirket olarak bu dönüşüme uyum sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Sürkit, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sektörde daha ileri bir konuma ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Sürkit, 5-6 Şubat'ta gerçekleştirilen halka arz kararına ilişkin, "Aslında temel motivasyon bizim ikinci nesil çocuklarımızın fikirleri. Onlar bunu çok istiyor. Çünkü şirketi sürdürülebilir ve uluslararası alanda çalışma şekline göre dizayn etmek istiyorlar. Çünkü bu yönde eğitim almışlar. Aslında asıl motivasyon bu, şeffaf olmak, halka açık olmak, büyümeye açık olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Borsaya kote olmanın şirket açısından en önemli kazanımının şeffaflık olduğunu ve halka açık bir yapının kurumsallaşma sürecini güçlendirdiğini vurgulayan Sürkit, "Asıl şey şeffaflık. Aslında konu bu. Bir de bizim bütün şirketleri borsaya açma motivasyonumuz var. Özellikle yeni nesil çocuklarımızın hedefi bu, beklentisi bu. Biz onların beklentisiyle bu yola gittik. Yani asıl sebep bu." ifadelerini kullandı.

Sürkit, halka arzdan elde edilen gelirin tamamını yatırımlarda değerlendirmeyi planladıklarını belirterek, "Yüzde yüzünü yatırımlarda kullanacağız. Elimizde şu anda birkaç proje de var. Bunları yakında açıklayacağız. Bitme aşamasına gelmiş olan işlerimiz de var." dedi.

Halka arz gelirlerinin kullanım amacına ilişkin ise Sürkit, "Yüzde 100 yatırımlara kullanacağız, amacı bu. Güneş yatırımı var. Başka yan sektörler var ama netleşince tekrar paylaşırız." bilgisini paylaştı.

Best Brands Grup Enerji'nin 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı, 809 bin 419 adet emirle tamamlandı. Halka arzda, satışa sunulan payların 2,1 katına karşılık gelen yaklaşık 1,6 milyar lira tutarında talep geldi.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
