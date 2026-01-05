Haberler

Besilik hayvan ithalatı başvuruları 12 Ocak'ta başlıyor
2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları, 12 Ocak'ta başlayacak. Üreticiler, 12-23 Ocak tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları, 12 Ocak Pazartesi günü alınmaya başlayacak. Başvuruların, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, besilik hayvan ithalatından faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceği belirtildi.

Başvuruların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Aydıntepe ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, başvuruya esas işletme kapasitelerinin Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET üzerinden kontrol edileceği, kapasite güncellemesi yapmayan işletmelerin başvuruda bulunamayacakları kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
