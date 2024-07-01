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Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

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Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden berber, kuaför ve güzellik salonları için aldığı kararı açıkladı. Karara göre; 1 Temmuz itibariyle salonların haftanın 1 günü kapalı olması yürürlüğe girdi. Kapalı olmayan işletmeler ise valilikler tarafından tespit edilecek.

"SEKTÖR PAYDAŞLARININ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı ifade edildi.

KAPALI OLUNACAK GÜN, HER İLİN TÜKETİCİ TERCİHİNE GÖRE BELİRLENECEK

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

KAPALI OLMAYANLARA BAKANLIKTAN İDARİ YAPTIRIM

Açıklamada, "Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kuaför Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Ömer Can:

tatil yapacağına fiyatları düşürseler daha iyi olacak bir saç traşı 150-200 TL olmuş vataüdaşa yazık

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harun yakar:

O fiyata traş yapıyorlarsa iyi 400/500 e yapıyorlar

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TT:

Çok enteresan bi durumdur ki berberlerin çalışma günlerine karışıldığı kadar başka hiçbir sektöre karışılmıyor...

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Cem Bayraktar:

Nöbetçi eczane var da nöbetçi kuaför neden yok?

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Çınar Saraç:

Zaten kapalı haftada bir gün , 40 senedir böyle bunlar berbere gitmiyor galiba berber bunların ayağına gidiyor

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Düsünür:

Ne yani her gun acik olsa ne olacak.

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mardinli yiğit:

öğretmenevleri ve halk eğitim merkezleri 50 liraya tıraş ediyorlar, oralara mutlaka gidin!

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