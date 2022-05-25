Benzinden sonra bir zam da LPG'ye geliyor! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Haberler.com - Ekonomi
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Brent petrol fiyatı ve doların artmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü benzine 1,02 liralık zam gelmişti. Bu zamların ardından bir zam da LPG'ye geliyor. 36 kuruşluk artışın, bu geceden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Dünya genelinde enerji alanında yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan etki etmeye devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, 26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı yaşanacak. Benzin ve motorin gruplarında ise zam beklenmiyor.
Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.
Haberler.com - Ekonomi