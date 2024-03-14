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Benzine 1,60 TL, motorine 1,25 TL zam gelmesi bekleniyor

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Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kısa bir süre indirim yaşanan benzin ve motorinde rüzgar tersine döndü. Yeni gelişmeye göre benzinin litresine 1,60 TL, motorinin litresine ise 1,25 TL zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışı 15 Mart itibarıyla pompaya yansıyacak.

Türkiye'deki yüksek döviz kuru ve geçtiğimiz yaz yapılan ÖTV zammı sonrası yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarında yeni bir fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam gelecek. Zam, akaryakıt fiyatlarına 15 Mart Cuma günü itibariyle yansıyacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 40,53 TL, motorinin litresi 40,72, LPG ise 20,50 TL seviyelerinden satılıyor. Benzin ve zamma yapılacak zam sonrası ise fiyatlar 42 TL seviyelerine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yoluyla hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Zam Enerji Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Ghost BLue:

Hani Gabarda petrol üretimi artmıştı ??

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mardinli yiğit:

1 Nisan'dan sonrasını görün siz.. bir an da 60 65 liraya çıkacak..

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haksız mıyım:

bence 150/200 e çıkacak 1 nisan saat 00.01'de. artıran yok muuuu:)))?

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ARSLANOĞLU Hakan:

Türk Milleti artık her türlü zamlara alıştı. Yakıta zam gelecek diye bugün depoyu doldurmaya gerek yok. çünkü yarın yine zam gelecek.

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Aydin Yildiz:

Aman banane ya ben hep 50 liralık alıyorum.!

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