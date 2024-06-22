Üye Girişi
Haberler

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzin ve motorinde 21 Haziran'da beklenen ancak EPDK müdahalesiyle ertelenen zam, 24 Haziran Pazartesi gecesi daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak.

Benzin ve motorinde iki gün önce beklenen ancak enerji otoritesi EPDK'nın fiili müdahalesiyle ertelenen zam 24 Haziran Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.

RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak. 21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda, litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları;

BENZİN

  • İstanbul (Avrupa): 40.29 TL
  • Ankara: 41.24 TL
  • İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

  • İstanbul (Avrupa): 40.67 TL
  • Ankara: 41.63 TL
  • İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

  • İstanbul (Avrupa): 20.19 TL
  • Ankara: 20.19 TL
  • İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

21 Haziran Zam Finans Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (22 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye- Portekiz hangi kanalda? #9917 22 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı? Arda ilk 11'de mi? Avrupa Şampiyonası Finali ne zaman? EURO 2024 ne zaman bitiyor? Fransa sembolü neden horozdur? Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal renginde? #129300 #9917 Hollanda Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hollanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Fransa maçı ne oldu? Hollanda Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! EURO 2024 gruptan kaç takım çıkıyor, 3.'ler çıkıyor mu? #9917
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
500

Yorumlar (26)

SUNSET null:

hani en kötü ekonomi günleri geride kalmıştı? hani enflasyon düşmeye başlamıştı? palavra!

219
5
yanıtYanıtla
Umut Yağcı:

Sunset sevinme düşer ekonomi de düzelir üzüleceksiniz ama düzelir

yanıt10
yanıt234
Adıyamanlı Kutalmış :

Yağcı... Emin olun başımızdan bir giderseniz herşey düzelir....

yanıt97
yanıt11
Zübükzade:

Ağa and içti silkmeye

114
4
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Eeee 22 senedir elinize geçen fırsatları değerlendirmezseniz böyle silkerler işte

yanıt2
yanıt0
ilhan Ocal:

Yahudi'nin zenginin vergisini silersiniz ama halkın üzerine binersiniz

86
1
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Bu olumsuz tıklayan kimki la

yanıt0
yanıt0
İsmail Atış:

Zammin üstüne zam koyup zam yapan tek ülkeyiz ?????? vergiden vergi alındığı gibi

49
0
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Sen davşanın suyunun suyunun suyu! nu bilin mi?

yanıt0
yanıt0
Halide ok:

Kıskanılıyorsun Türkiye geriden 1 sıradan

43
3
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title