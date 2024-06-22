Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Benzin ve motorinde iki gün önce beklenen ancak enerji otoritesi EPDK'nın fiili müdahalesiyle ertelenen zam 24 Haziran Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.

RAKAM DAHA DA YÜKSELDİ

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; tekrar erteleme olmazsa, 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artacak. 21 Haziran için beklenen ancak ertelenen zamda, litrede benzinde 1 lira 64 kuruş, motorinde 1 lira 63 kuruş artış olacaktı. Pazartesi günkü zam, ertelenen zammın üstünde oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları;

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 40.29 TL

Ankara: 41.24 TL

İzmir: 41.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 40.67 TL

Ankara: 41.63 TL

İzmir: 42.02 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 20.19 TL

Ankara: 20.19 TL

İzmir: 19.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.