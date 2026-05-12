Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul'daki üçüncü gün programındaki ziyarete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB binasının mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'dan binanın yapım sürecine ilişkin bilgi aldı ve binanın maketi önünde fotoğraf çektirdi.

Heyet, fotoğraf çekiminin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nden ayrıldı.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul programı

Belçika Ekonomik Misyonu heyeti, Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul'da ekonomi, ticaret ve diplomasi odaklı bir dizi temas gerçekleştirdi.

Heyet, ziyaret programının ilk gününde Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi

İkinci gün heyet, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

İstanbul Deniz Müzesi'ni de ziyaret eden heyet, Taksim'de bulunan Belçika Konsolosluğu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında İstanbul Sanayi Odası'nda iş dünyasında kadınların rolüne ilişkin bir panel düzenlendi. Belçika Kraliçesi Mathilde burada konuşma yaptı. İkinci gün programı, Türk ve Belçikalı firmalar arasında gerçekleştirilen resmi işbirliği ve imza töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
