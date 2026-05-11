Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Bolat ile Belçika Konsolosluğu'nda görüştü

Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte İstanbul'da yatırım paneli etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Belçika'nın üst düzey yetkilileri ve Türkiye'nin iş dünyası temsilcileri katıldı.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Taksim'de bulunan Belçika Konsolosluğu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Belçika Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen yatırım paneli etkinliği, Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht'in katılımıyla düzenlendi.

Türkiye ve Belçika'nın iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ziyaret ve etkinlik, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
