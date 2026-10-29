Belçika'da yıllık enflasyon yüzde 5,26'ya çıkarak Nisan 2023'ten beri zirveye ulaştı

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Belçika'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 5,26'ya çıktı.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Belçika'da eylülde yüzde 4,69 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 5,26'ya yükseldi.

Ülkede yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0,91 arttı.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 2,8 seviyesinde ölçüldü.

Ekim ayında en belirgin fiyat artışları doğal gaz, elektrik, özel konut kiraları, kalorifer yakıtı, yükseköğretim kayıt ücretleri, giyim, kamp alanları ile uçak biletlerinde gerçekleşti. Paket turlar ve otel odalarındaki fiyat düşüşleri ise endeksi aşağı yönlü etkiledi.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış, eylüldeki yüzde 24,37 seviyesinden ekimde yüzde 33,22'ye çıktı. Enerjinin yıllık enflasyona katkısı 2,92 puan oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 52,5, dizel yüzde 45,1, kalorifer yakıtı yüzde 30,8, benzin yüzde 28,8 ve elektrik yüzde 23,7 arttı.

Aylık bazda ise doğal gaz fiyatları yüzde 11,3, elektrik yüzde 8,5 ve kalorifer yakıtı yüzde 8,3 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA