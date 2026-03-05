Belçika'daki havalimanlarında 12 Mart'ta gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 12 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi, 12 Mart Perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan çok sayıda güvenlik personeli ve bagaj görevlisinin de buna katılacağını açıkladı.

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksamaların yaşanmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu tarihte gidiş yönlü yolcu seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, hava yolu firmalarının uçuşu iptal olan yolcularla seçenekleri konusunda iletişime geçeceğine işaret edilerek, söz konusu tarihte gidiş yönlü seferler için havalimanına gelinmemesi istendi.

Gidiş yönlü yolcu uçuşları iptal edildiğinden, geliş uçuşlarında da iptallerin söz konusu olabileceği kaydedilen açıklamada, bütün yolculara seferlerinin durumlarını sıklıkla kontrol etmeleri önerildi.

Belçika'daki Charleroi Havalimanı'nın konuyla ilgili açıklamasında da 12 Mart'ta sendikaların grev düzenleyeceği, bu nedenle havalimanında operasyonların güvenli biçimde devamını sağlayacak sayıda personel olmayacağı aktarıldı.

Açıklamada, grev nedeniyle Charleroi Havalimanı'nda 12 Mart'ta planlanan tüm uçuşların iptal edildiği, hava yolu firmalarının planlı seferi olan yolcularla yeniden rezervasyon veya iade konusunda iletişime geçeceği bildirildi.

Belçika genelinde 12 Mart'ta işçi sendikaları grev düzenleyecek. Greve, toplu taşımayı da içeren çeşitli sektörlerden yoğun katılım bekleniyor.

Sendikalar, federal hükümetin emeklilik ve istihdama yönelik planlarını ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Ülkede demir yolu çalışanları da 8-11 Mart arasında grev planlıyor.