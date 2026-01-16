Haberler

Belarus'ta "kripto para bankası" kurulmasına izin verildi

Güncelleme:
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede kripto para bankalarının kurulmasına izin veren bir kararnameyi onayladı. Bu adım, ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki itibarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kararnamede, kripto para bankalarının geleneksel bankacılık faaliyetlerini kripto para işlemleriyle birleştirmesi öngörülürken, söz konusu bankaların kurulabilmesi için Belarus'taki Yüksek Teknoloji Parkı'nda kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla yapılan işlemlere yönelik talepte artış yaşandığına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
