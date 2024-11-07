Üye Girişi
Haberler

Bel Fıtığında Ameliyatsız Tedavi Seçenekleri

Bel Fıtığında Ameliyatsız Tedavi Seçenekleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Doç. Dr. Selçuk Özdoğan, bel fıtığının ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Bel ağrısının en sık nedeninin mekanik bel ağrısı olduğunu belirten Özdoğan, çeşitli enjelasyon ve ozon tedavisi yöntemleriyle bel fıtığının tedavi edilebileceğini vurguladı.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Özdoğan, bel fıtığının ameliyatsız olarak da tedavi edilebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Selçuk Özdoğan, bel ağrısının en sık nedeninin, mekanik bel ağrısı olarak adlandırılan ve sıklıkla belin kas, bağ ve eklemlerinin hasarlanması veya doğru çalışmamasından kaynaklanan ağrı tipi olduğunu belirterek, bel ağrısının nedeninin basit bir kas spazmı olabileceği gibi omurga tümörleri, bel kayması, omurga kanal daralması ve omurga kırıkları gibi daha ciddi nedenlerin de olabileceğini aktardı.

Bel ağrısı için ameliyatsız tedavi seçenekleri olduğu bilgisini aktaran Özdoğan, "Hastamızı muayene ettikten ve radyolojik görüntüleme yöntemlerini inceledikten sonra transforaminalenjeksiyon, faset eklem enjeksiyonu, radyofrekans termokoagülasyon veya ozon tedavisi yöntemlerinden uygun olanları öneriyoruz. Bu tedavi yöntemleri, genel anestezi almadan, lokal anestezi ile hasta uyanıkken ameliyathane ya da tam donanımlı görüntüleme merkezlerinde röntgen cihazı altında uygulanmalıdır. Transforaminal enjeksiyonda, fıtık baskısı altındaki sinir bölgesine röntgen görüntüsü kılavuzluğunda doğrudan ilaç verilerek ağrının giderilmesi ve sinir ödeminin azaltılması amaçlanır." açıklamasını yaptı.

Uzun süren bel ağrılarına dikkati çeken Özdoğan, "3 ay veya daha fazla süreli bel ağrısı şikayetiniz mevcutsa, doktorunuza muayene olmanız gerekir." ifadesini kullandı.

Faset eklem enjeksiyonu ve radyofrekans termokoagülasyon yöntemlerinde ise omurların birbiriyle yaptığı eklemlerin neden olduğu ağrıların, radyofrekans cihazı kullanılarak ağrı bölgesine verilen ısı ve ilaçlarla yok edilmeye çalışıldığına işaret eden Özdoğan, ozon tedavisinde de disk içine ozon verilerek fıtık parçalarının küçültülmesi sağlanmaya ve disk basıncı azaltılmaya çalışıldığını vurguladı.

Özdoğan, travma, obezite, ağır kaldırma, bilinçsizce yapılan spor aktiviteleri, sürekli ayakta durma, ofiste uzun süre kötü oturma pozisyonu, kişisel yatkınlık ve bazı metabolik hastalıkların bel fıtığı etkeni olabildiğini belirterek, "Bel, bacak ağrıları, ayakta kuvvet kaybı, karıncalanma ile uyuşma hissi, idrar ve gaita kaçırma bel fıtığı belirtileridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi

Amcanın giyim-kuşamı duruşmaya damga vurdu
Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri

Ünlü şarkıcı duruşma salonuna alındı, koridor sloganlarla inledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED faizi indirirse altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları düşer mi? Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.