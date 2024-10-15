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Bedelli askerlik ücretine zam yolda

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TÜİK tarafından 2025 Ocak ayında açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verisi, bedelli askerlik ücretine de zam anlamına geliyor. Memur maaş katsayısına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, yeni yılın ilk ayında yükselecek.

Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda. Memur maaş katsayısına sabitlenen bedelli askerlik tutarı yeni yılın ilk ayında yeniden yükselecek. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak olan memur zam oranı Orta Vadeli Program'da (OVP) bulunan yüzde 41,11'lik tahmine göre, yüzde 11,33 belirlenecek. Bu oran, 2025 yılı bedelli askerlik ücretini 242.555 TL seviyesine yükseltecek. Aralık ayına ilişkin enflasyon verisi 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti, 2024'ün Temmuz ayında yüzde 19,31'lik memur zammı ile 182.609 TL'den 217.871 TL'ye artırılmıştı. Bu senaryoya göre, yeni bedelli askerlik tutarı netlik kazanmadan önce 24.684 TL daha az ücret ödemek için yalnızca birkaç aylık bir süre kaldı.

Bedelli askerlik ücretine zam yolda
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi

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