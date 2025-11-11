Haberler

BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BDDK, kredi kartı işlemlerine yönelik yeni bir güvenlik uygulaması başlattı. Yeni düzenlemeyle, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektirecek. NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saat aralığında nakit avans çekemeyecek.

  • BDDK, kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine 22.00 ile 06.00 saatleri arasında zaman kısıtlaması getirdi.
  • 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektirecek.
  • Nakit avans işlemleri yalnızca NFC özelliğine sahip telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Son dönemde sık sık dolandırıcılık vakalarına konu olan kredi kartlarıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir güvenlik uygulaması başlattı. Düzenleme, özellikle gece saatlerinde artan yasa dışı işlemlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

NAKİT ÇEKİME KISITLAMA GELDİ

Bankacılık sistemlerinde son dönemde artan siber dolandırıcılık girişimleri, kurumları yeni önlemler almaya yöneltti. Kredi kartı limitlerinin yükselmesi ve mobil bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen kullanıcılar, özellikle gece saatlerinde yapılan sahte işlemler nedeniyle mağdur oluyor. Bu kapsamda BDDK, bankalara gönderdiği yeni talimatla kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine zaman kısıtlaması getirdi.

BDDK'tan kredi kartlarına yeni kısıtlama

GECE YAPILAN NAKİT AVANS İŞLEMLERİNE ONAY ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamaya göre, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri artık çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektirecek. Bu işlem yalnızca NFC (yakın alan iletişimi) özelliğine sahip telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

TELEFONUNDA NFC ÖZELLİĞİ OLMAYAN BU SAATLERDE İŞLEM YAPAMAYACAK

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saat aralığında nakit avans çekemeyecek. Bu kişiler, işlemlerini sabah saatlerinden itibaren yapabilecek. BDDK'nın aldığı bu kararın, özellikle kart sahiplerinin bilgisi dışında yapılan gece işlemlerini azaltması ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

bir kerede vatandaşın yararına bir şey açıklayın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 359.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ne oldu yinemi aç kaldılar yediler mi paraları hani merkez bankası kasayı doldurmuştu ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüsler tamamen durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.