BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Son dönemde sık sık dolandırıcılık vakalarına konu olan kredi kartlarıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir güvenlik uygulaması başlattı. Düzenleme, özellikle gece saatlerinde artan yasa dışı işlemlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

NAKİT ÇEKİME KISITLAMA GELDİ

Bankacılık sistemlerinde son dönemde artan siber dolandırıcılık girişimleri, kurumları yeni önlemler almaya yöneltti. Kredi kartı limitlerinin yükselmesi ve mobil bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi haline gelen kullanıcılar, özellikle gece saatlerinde yapılan sahte işlemler nedeniyle mağdur oluyor. Bu kapsamda BDDK, bankalara gönderdiği yeni talimatla kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine zaman kısıtlaması getirdi.

GECE YAPILAN NAKİT AVANS İŞLEMLERİNE ONAY ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamaya göre, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans işlemleri artık çipli kimlik kartı üzerinden fiziksel onay gerektirecek. Bu işlem yalnızca NFC (yakın alan iletişimi) özelliğine sahip telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

TELEFONUNDA NFC ÖZELLİĞİ OLMAYAN BU SAATLERDE İŞLEM YAPAMAYACAK

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, belirtilen saat aralığında nakit avans çekemeyecek. Bu kişiler, işlemlerini sabah saatlerinden itibaren yapabilecek. BDDK'nın aldığı bu kararın, özellikle kart sahiplerinin bilgisi dışında yapılan gece işlemlerini azaltması ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmesi bekleniyor.