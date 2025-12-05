BDDK, Hayhay Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hayhay Finansman AŞ'ye konut finansmanı da dahil olmak üzere faaliyet izni verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hayhay Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK tarafından alınan söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, BDDK, ilgili kanun ve yönetmelik gereği, Hayhay Finansman AŞ'ye "konut finansmanı" dahil olmak üzere faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi