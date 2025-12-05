Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hayhay Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK tarafından alınan söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BDDK, ilgili kanun ve yönetmelik gereği, Hayhay Finansman AŞ'ye "konut finansmanı" dahil olmak üzere faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.