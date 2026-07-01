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BDDK tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin değişikliğe gitti

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BDDK, Finansal Kurumlar Birliği'ne gönderdiği talimatla azami erken teslim oranını yüzde 45'e, en erken teslim süresini ise 180 güne çıkardı. Ayrıca taksit planlamasında alt sınır getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı.

BDDK, ihtiyatlı makroekonomik yaklaşımların tasarruf finansman sektörü açısından uygulanabilirliğinin sağlanmasını teminen sektörün faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yaptı.

Kurumun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimata göre, bugünden geçerli olmak üzere, azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkartıldı.

Öte yandan tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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