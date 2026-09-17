BDDK'dan bankaların geri aldığı hisselere ilişkin yeni düzenleme

(ANKARA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bankaların geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerine ilişkin yeni bir düzenleme kararı aldı. Alınan kararla birlikte, belirtilen tarihten itibaren geri alınan hisseler yıl sonuna kadar çekirdek sermaye indirim kaleminden ve risk hesaplamalarından muaf tutulacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Kurulun 17 Eylül tarihli toplantısında ilgili yazının incelenmesi sonucunda halka açık bankaların hisse geri alımlarına yönelik esneklik sağlandığı bildirildi.

Düzenleme kapsamında, payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra söz konusu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verildi.

Düzenlemeyle birlikte geri alınan hisseler, kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Kaynak: ANKA