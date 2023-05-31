Bddk: Bankacılık Sektörü, Ocak-Nisan Döneminde, 144,7 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörü ocak-nisan döneminde yüzde 47,4'lük artışla net 144,7 milyar lira net kar elde etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörü ocak-nisan döneminde yüzde 47,4'lük artışla net 144,7 milyar lira net kar elde etti.

BDDK, nisan ayına ilişkin bankacılık sektörü bilançosunu açıkladı. Buna göre, nisan ayında sektörün toplam net karı yüzde 10,5 artışla 38,6 milyar lira oldu. Sektörün, ocak-nisan döneminde net karı, artış hızı azalan net faiz gelirlerinin etkisiyle geçen yıl aynı döneme göre yüzde 47,4 artışla 144,7 milyar liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kullandırdığı krediler 2022 yılı sonuna göre yüzde 17,6 artışla 8,91 trilyon lira olurken, toplam aktifleri de yüzde 14,2 artarak 16,4 trilyon lira büyüklüğe ulaştı.

BANKALARIN NET FAİZ GELİRİ İLK DÖRT AYDA YÜZDE 17 ARTTI

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün net faiz gelirleri ocak-nisan döneminde yüzde 17 artışla 189,7 milyar TL oldu.

Bankalardaki mevduat tutarı da nisan ayı sonunda 10,35 trilyon lira olurken, sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yüzde 16,98 oldu.