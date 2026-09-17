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BDDK, 135 personel alacak

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 135 personel alımı yapacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 135 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, kurumun ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, bilişim ve hukuk alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları bünyesindeki insan kaynakları, eğitim, kurul işleri ve kararlar, idari işler ve mali işler müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere bankacılık uzman yardımcısı kadrolarında personel alınacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcılığı için 7 Kasım'da, bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için ise 7-8 Kasım'da olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumlar halinde İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına ilişkin gerekli tüm bilgilendirmeler???????, Kurumun resmi internet sayfası "www.bddk.org.tr"de duyuru yoluyla yapılacak.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilecek. Giriş sınavı sonuçları Kurumun resmi internet sayfasında yapılacak duyuru sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecek.

Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı için 20, çeşitli alanlarda bankacılık uzman yardımcılığı için 100 ve BDDK uzman yardımcılığı için 15 olmak üzere toplamda 135 personel alımı yapacak.

Kaynak: AA
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