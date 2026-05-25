İstanbullular bayram alışverişi için Tarihi Yarımada'yı tercih etti

Kurban Bayramı öncesinde İstanbullular, eksiklerini tamamlamak için Tarihi Yarımada'daki Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'ya akın etti. Özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahlar ile baharatçılar yoğun ilgi gördü. Esnaf, vatandaşın misafirleri için en çok klasik Türk lokumunu tercih ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatilini alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Bayrama iki gün kala eksiklerini gidermek için Tarihi Yarımada'ya akın eden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahları tercih etti.

Çarşılarda bazı dükkanların ve giriş-çıkış kapılarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü.

Çarşı esnaflarından Sedat Karakuş, vatandaşın önceliğinin kurbanlık almak olduğunu belirterek, "İnsanlar misafirlerini karşılama adına lokumu tercih ediyor. Kuruyemiş biraz daha seyrek gidiyor ama yabancı müşterilerin olduğu gibi Türk halkının da tercihi klasik Türk lokumu. Şu an satışlarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
