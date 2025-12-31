Haberler

Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi ile testlere başladı. İnsansız hava araçlarını daha etkili hale getirecek sistem, hava muharebesindeki üstünlüğü artırmayı hedefliyor.

Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız hava araçlarının hava muharebesindeki üstünlüğünü artıracak ASELSAN KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi ile testlere başladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'in son Bayraktar KIZILELMA uçuşunda ASELSAN KARAT IRST'nin test edildiğini belirtti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında her kalkışıyla göklerde iz bırakan Bayraktar KIZILELMA'nın, ASELSAN KARAT ile hava muharebesindeki üstünlüğünü katlayacağını ifade etti.

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile "insansız jetin" ötesine geçerek "gelişmiş bir avcı uçağına" dönüşecek.

Bayraktar KIZILELMA'nın düşük görünürlüğüne katkı sağlayacak KARAT, düşük radar kesit alanına sahip tehditlerin çoğaldığı muharebe ortamında, yeni nesil hava platformlarına yüksek farkındalık imkanı sağlayacak.

Düşük radar kesit alanına uyumlu tasarıma sahip KARAT, 5. nesil avcı platformlar dahil hava tehditlerini tespit ve takip edebiliyor, hava-hava mühimmatlarını hedefe yönlendirebiliyor.

KARAT, radarların kör kaldığı noktalarda tehditleri ısı imzalarından yakalayacak, hedeflerini fark edilmeden takip edebilecek.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
