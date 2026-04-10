İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüştü

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Roma'da bir araya gelerek Piaggio Aerospace'in gelişimi ve İtalyan havacılığındaki potansiyel destekleri değerlendirdi.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü ve Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Roma'da görüştü.

Bakan Urso, görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 24 Mart'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yakın zamanda Ankara'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaret sırasında yaptığımız görüşmenin devamı niteliğindeki bu yapıcı istişare, Piaggio Aerospace'in ilk sonuçlarını değerlendirmemize, sanayi planının perspektiflerini daha ayrıntılı biçimde ele almamıza ve İtalyan havacılığının bu köklü markasının yeniden canlandırılması ve geliştirilmesine yönelik planlara, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (MIMIT) tarafından sağlanabilecek muhtemel destek biçimlerini derinlemesine ele almamıza olanak sağladı."

Baykar, İtalya'nın 140 yıllık havacılık firması Piaggio Aerospace'i 30 Haziran 2025'te resmen bünyesine katmıştı.

Baykar'ın satın alması sonrasında Piaggio Aerospace'te uçak üretim kapasitesini de artıracak yeniden yapılanma faaliyetleri hız kazanmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
