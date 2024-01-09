Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt: Desteklerden en düşük yararlanan firma onlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'ın devletten teşvik aldığına yönelik iddialarına yalanlama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, söz konusu söylemi yalanladı.

"DESTEKLERDEN EN DÜŞÜK YARARLANAN FİRMA BAYKAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'la ilgili olarak "Teşvik alıyorlar" iddialarına yalanlama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar'a destek iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar'dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar'ı değil tüm firmaları destekliyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan yabancı firmalara da destek oluyoruz. Fakat karalama kampanyalarının yerli bir firmaya yapılması dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

Mehmet Fatih Kacır

TOGG'UN YENİ MODELİ 2025'TE SATIŞA SUNULACAK

TOGG'un yeni modeli ile ilgili de bilgi veren Bakan Kacır, şunları söyledi: "Batarya yatırımlarını artırabilirsek bu alanda öncü olabilir, yeni fırsatlar elde edebiliriz. 2025 yılında sedan coupe modelini satışa sunmayı hedefliyoruz. 2026'da TOGG'un yerlilik oranı yüzde 68'e ulaşacak."