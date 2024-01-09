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Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt: Desteklerden en düşük yararlanan firma onlar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, CHP'li Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'a devlet tarafından destek verildiğine dair sözlerine yanıt verdi. Kacır, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar'dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar'ı değil tüm firmaları destekliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'ın devletten teşvik aldığına yönelik iddialarına yalanlama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, söz konusu söylemi yalanladı.

"DESTEKLERDEN EN DÜŞÜK YARARLANAN FİRMA BAYKAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın Baykar'la ilgili olarak "Teşvik alıyorlar" iddialarına yalanlama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar'a destek iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firma Baykar'dır. Özellikle savunma sanayii alanında sadece Baykar'ı değil tüm firmaları destekliyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan yabancı firmalara da destek oluyoruz. Fakat karalama kampanyalarının yerli bir firmaya yapılması dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

'Baykar devletten teşvik alıyor' haberlerine Bakan Kacır açıklık getirdi: Desteklerden en düşük yararlanan firma onlarMehmet Fatih Kacır

TOGG'UN YENİ MODELİ 2025'TE SATIŞA SUNULACAK

TOGG'un yeni modeli ile ilgili de bilgi veren Bakan Kacır, şunları söyledi: "Batarya yatırımlarını artırabilirsek bu alanda öncü olabilir, yeni fırsatlar elde edebiliriz. 2025 yılında sedan coupe modelini satışa sunmayı hedefliyoruz. 2026'da TOGG'un yerlilik oranı yüzde 68'e ulaşacak."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (3)

i.SARI:

Neden zorunuza gidiyorki devletin Baykar'a yada bu millet icin biseyler yapanlara destek vermesi?

Yanıtla129
Güray Dilli :

Özel şirket diye biliyorum. Destek alabilir. Çiftçiye mazot , yem , zirai ilaç , tohum vb desteği gereği gibi verilmediği için ithal buğdaydan yapılan ekmeği on liraya , kırmızı eti de 400 liraya tüketmek zorunda kalıyoruz. O da alabilirsek..

Yanıtla18
Demir Acer :

devlet tabiki destekliyecek, savunma sanayi devlet icin bir seyler yapiyorlar, niye bunlar bu kadar zorunuza gidiyor, israilden veya baska bir devlettenmi iha alalim demek istediginiz bumu??? cikartin agzinizdaki baklayi kem kum edip bos bos laf salatasi yapmayin, ayiptir ya.

Yanıtla11
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