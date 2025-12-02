Bayer, Glifosat Davasında ABD Hükümetinden Destek Alıyor

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in, tartışmalı yabancı ot öldürücü glifosatın olası kanser riskleri konusunda milyarlarca dolarlık hukuk mücadelesinde ABD hükümetinden destek aldığı bildirildi.

Bayer'den yapılan açıklamada, ABD'de başsavcılığın, Yüksek Mahkeme'den, Bayer'in Roundup ot ilacının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan binlerce davayı sınırlandırma talebini kabul etmesini istediği belirtildi.

ABD hükümetinin Bayer'in davacı John Durnell ile ilgili karara temyiz başvurusunun ABD Yüksek Mahkemesi tarafından incelenmesini desteklemesinden memnuniyet duyulduğunun ifade edildiği açıklamada, ABD hükümetinin desteğinin, mahkemenin şirketin itirazını değerlendirmesinde önemli olacağına inanıldığı aktarıldı.

Bayer Üst Yöneticisi (CEO) Bill Anderson, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, "ABD hükümetinin desteği, düzenleyici netliğe ihtiyaç duyan ABD'li çiftçiler için önemli bir adım ve iyi bir haber. Federal yasanın yanlış uygulanması, çiftçiler için yenilikçi çözümlerin bulunabilirliğini ve ABD ekonomisine yatırımları temelden tehlikeye atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberin ardından, Bayer'in hisseleri, bugün borsada yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

Davanın geçmişi

ABD'de davacı John Durnell, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin, kansere sebep olduğu iddiasıyla Missouri eyaletinin St. Louis kentinde bir mahkemede Alman şirketin aleyhine dava açmıştı.

Mahkemede jüri, 2023'te John Durnell'e 1 milyon 250 bin dolar ödenmesine karar vermişti.

Durnell'in avukatı Wylie Blair, davanın, ana bileşen glifosat dışında diğer kimyasalların da kansere neden olabileceğini kanıtlayan ilk dava olduğunu belirtmişti.

Bayer, bu mahkemenin kararını temyize götürmüştü.

Temyiz başvurusu, Bayer'in Yüksek Mahkeme'ye üçüncü başvurusu olurken, 2022'de şirketin daha önceki iki girişimi dönemin ABD hükümetinin mahkemeye davayı kabul etmemesini tavsiye etmesine rağmen başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu arada, Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda, milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 65 bin davayla karşı karşıya.