Bayburt'ta Şeker Pancarı Üretimi Artıyor: 880 Çiftçi Bereketli Hasat Bekliyor

Güncelleme:
Bayburt'taki 880 çiftçi, modern sulama yöntemleri ve teknolojik destekle şeker pancarı hasadına başladı. Bu yıl 135 bin ton rekolte bekleniyor, sulanabilir tarım alanlarının genişlemesi üretimi artırdı.

Bayburt'un verimli tarım arazilerinde yetiştirilen şeker pancarı, 880 çiftçiye gelir kapısı oldu.

Çiftçiler, son yıllarda sulanabilir tarım alanlarının genişlemesiyle daha fazla alanda büyük emeklerle yetiştirdikleri pancarın hasadına başladı.

Kentte 32 bin dekarda şeker pancarı üreten 880 çiftçi, yüksek rakıma karşın verimli arazilerde pancarın tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğunda alın teri döküyor.

Bu yıl bölgede kuraklığın etkili olmasına karşın modern sulama yatırımları sayesinde ürün yetiştirmekte çok fazla sorun yaşamayan çiftçiler, teknolojik makinelerle de ürünlerini hasat ediyor.

Bölgede en çok ekilen ürünlerin başında gelen, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de teknik destek sağlanan şeker pancarından bu yıl 135 bin ton rekolte bekleniyor.

İl genelinde 2020'de 5 bin 323 dekarda olan şeker pancarı üretim alanı, 2025'te 6 kat artarak 32 bin dekara ulaştı. 2020'de 192 çiftçi tarafından 42 bin ton pancar üretilirken, 2025'te üretici sayısı 880'e ulaştı.

"Bölgede üretilen şeker pancarının polar oranı yüksek"

Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş Mahallesi'nde hasada katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine, Demirözü Barajı'nın sulama havzasında yoğun tarım faaliyetleri yapıldığını söyledi.

Havzada üretilen tarım ürünlerinin başında şeker pancarının geldiğini belirten Eldivan, "Bayburt'taki ovalarda son yıllarda sulama imkanlarının da artmasıyla beraber özellikle şeker pancarı üretimi çok ciddi şekilde artış gösterdi." dedi.

Eldivan, 43 köyde 880 çiftçinin 32 bin dekarda şeker pancarı yetiştirdiğini ve bu yıl 135 bin ton rekolte beklediklerini vurguladı.

Bölgede üretilen şeker pancarının polar oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Eldivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayburt'ta özellikle son dönemde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğümüzün yaptığı gölet ve barajlarla beraber sulu tarımın yapıldığı alanlar ciddi bir şekilde arttı. Bundan bir ay önce ayçiçeği hasadı yapmıştık, şimdi de şeker pancarını hasat ediyoruz. Şeker pancarı ülkemizin her yerinde ciddi olarak üretilen bir ürün. Bizim burada da Erzurum ve bir kısmı da Erzincan Şeker Fabrikası'na bağlı olarak üretim yapan çiftçilerimiz var."

Şeker pancarının çiftçi dostu ürün olduğunu ve hemen hemen hiç atık çıkmadığını belirten Eldivan, çiftçilere bol kazançlar diledi.

Eldivan, DSİ tarafından sulama göletleri yapılırken aynı zamanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de üreticilere arazide eğitim verildiğini ve teknik destek sağlandığını anlattı.

Çiftetaş Mahallesi'nde 65 dönümde şeker pancarı üreten Umut Aygün ise bölgede pancar üretiminin yaygın olduğunu söyledi.

Son yıllarda şeker pancarında rekoltenin önemli oranda arttığını dile getiren Aygün, bu yıl ise geç ekim ve kuraklık nedeniyle biraz düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Ekonomi

