Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın yapımında önemli aşamaların tamamlandığını ve havalimanının tamamlandığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında yürütülen üstyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek, "3 bin metre uzunluğundaki pistimizi, 300 metre uzunluğundaki apronumuzu ve 265 metrelik taksi yolumuzu tamamladık. 17 bin metrekarelik terminal binamız ve diğer üstyapı imalatlarımız hızla yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, tamamlandığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek olan modern havalimanının, bölgenin ulaşımına yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı tamamlandığında, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım noktası olarak bölge ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
