Bayburt Belediyesi 2023 Yılında Tamamlanan Projeleri Açıkladı

Bayburt Belediyesi tarafından 2023 yılında birçok proje tamamlanarak Bayburtluların hizmetine sunuldu.

Bayburt Belediyesince 2023 yılında tamamlanan projeler şu şekilde açıklandı:

"Günden güne değişen, gelişen ve yükselen bir Bayburt için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışıyoruz. Dede Korkut Hikayelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt'un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek'in adını taşıyan seyir terası projesi tamamlandı.

Duduzar Dağı eteklerinde belediyemiz tarafından 300 metrekare alana sahip bir seyir terası ile 500 metrekare alana sahip bir kır kahvesi inşa edildi.

Proje kapsamında; 300 metrekare Seyir Terası, 500 metrekare Kır Kahvesi, Doğa Sporları Parkuru, 7 km Doğa Yürüyüşü Parkuru ve 500 metre Zepline Macera Parkı'nın yer aldığı komplike bir yapıya sahip oldu.

Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, 2022 Yılı Kent Başkan Ödülleri kapsamında; belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan "Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zipline Projesi" ile İl Belediyeleri bazında Kentsel Tasarım Kategorisinde ödüle layık görüldü.

2023 şehrimizde projeler ve yatırımlarla geçti. Yılların sorunu çözülüyor. İçme Suyu Taşımaya son. Yaklaşık 230 Milyon TL maliyetli tesis tamamlandığında günlük 15 bin metreküp su arıtacak ve yüksek kalitedeki içme suyunu vatandaşlarımızla buluşturacak.

Belediyemizin Kızıl Elma Projesi olan İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisinin yapımı süratle devam ediyor." - BAYBURT