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Bayburt'taki Kırklartepe Barajı Sulaması 57 bin 700 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2,4 milyar lira yatırımla Bayburt'ta yapılacak Kırklartepe Barajı Sulaması'nın 57 bin 700 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacağını ve ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2,4 milyar lira yatırımla Bayburt'ta yapılacak Kırklartepe Barajı Sulaması'nın, 57 bin 700 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi.

Bayburt'un verimli toprakları için dev bir adım attıklarını belirten Yumaklı, "2,4 milyar lira yatırımla Bayburt'a kazandıracağımız Kırklartepe Barajı Sulaması, 57 bin 700 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacak, ülke ekonomisine yıllık 520 milyon lira ilave gelir sağlayacak. Hayırlı bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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