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BAÜN'lü Kıvrak, zeytin hasadında ortaklaşa ve makineli yöntemi önerdi

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BAÜN'lü Kıvrak, zeytin hasadında ortaklaşa ve makineli yöntemi önerdi
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BAÜN Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin hasadının ortaklaşa ve makineli yapılmasını önerdi. Elle toplama maliyetleri yüksek olabileceği için Kıvrak, makineli sistemlere yönelmenin karlılık ve sürdürülebilirlik açısından şart olduğunu belirtti.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin hasadının ortaklaşa ve makineli yöntemle yapılması önerisinde bulundu.

Dr. Kıvrak, AA muhabirine üreticilerin havalar hafif serinledikten sonra, zeytin etini çekirdekten ayırmaya başladığı zaman hasada girdiğini anlattı.

Kısa süre sonra ülkenin birçok noktasında hasadın başlayacağını belirten Kıvrak, net rekoltenin de ilerleyen günlerde kesinleşeceğini bildirdi.

Kıvrak, üreticilerin hasat maliyetlerini düşürmeye odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "O yüzden birleşerek hasat yapmak, hasat kooperatifi oluşturmak, birlikte hasat yapmak, imeceyi yeniden kazanmak ve makineli hasat yani gövde sarsıcı veya taraklı makinelerle daha hızlı ve etkin bir hasat yöntemi izlemek büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Elle toplama maliyetlerinin ağacın her yerine ulaşmanın zorluğu ve iş yükü nedeniyle çok yüksek olabileceğini belirten Kıvrak, üreticilerin özellikle taraklı, gövde veya dal sarsıcı makineli sistemlere yönelmesinin karlılık ve sürdürülebilirlik açısından şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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