Batmanlı Girişimci Yatırımlarını Müjdeledi

Ekremoğulları Grup Başkanı Esat Ekremoğlu, Batman'a tekstil sektöründe büyük yatırımlar yapacaklarını ve 250-300 kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı. Hedeflerinin bölge ekonomisini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Genç girişimci Batmanlı iş adamı ve Ekremoğulları Grup Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ekremoğlu, doğup büyüdüğü topraklara büyük yatırımlar yapmaya hazırlandığını müjdeledi.

Özellikle tekstil sektöründe önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Esat Ekremoğlu, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, devletimizin bölgeye sağladığı teşviklerle çok güzel yatırımlar yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra da devlet desteğiyle yeni yatırımlarımız olacak" dedi.

Amaçlarının Batman'a katkı sağlamak, üretim ve ihracatla bölge ekonomisini güçlendirmek olduğunu ifade eden Ekremoğlu, hedeflerinin büyük fabrikalar kurarak 250-300 kişiye istihdam sağlamak olduğunu vurguladı. Batman'da işsizliğe son vermek için çalışacaklarını dile getiren Ekremoğlu, yatırımlarının kentin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
