Haberler

Gercüş'te 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzalar atıldı

Gercüş'te 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzalar atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IPARD III Programı kapsamında Batman'ın Gercüş ilçesinde kabul edilen proje ile 11,5 milyon lira hibe desteği sağlandı. Proje detayları, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş tarafından ilgili heyetle görüşüldü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde IPARD III Programı kapsamında kabul edilen proje ile kente 11,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı meyvelerini vermeye devam ediyor. Program kapsamında hazırlanan ve 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzalar atıldı. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, bu önemli başarıyı kutlamak ve projenin detaylarını görüşmek üzere ilgili heyeti makamında kabul etti. Ziyarette projenin ilçeye katacağı katma değer ve istihdam masaya yatırıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı