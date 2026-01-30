Gercüş'te 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzalar atıldı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı meyvelerini vermeye devam ediyor. Program kapsamında hazırlanan ve 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzalar atıldı. Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, bu önemli başarıyı kutlamak ve projenin detaylarını görüşmek üzere ilgili heyeti makamında kabul etti. Ziyarette projenin ilçeye katacağı katma değer ve istihdam masaya yatırıldı. - BATMAN