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Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadıyla çiftçilerin yüzü güldü

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Gercüş ilçesinde bu sene yağışların iyi olmasıyla mercimeğin kalitesi yükseldi. Çiftçiler, bereketli bir yıl geçirdiklerini ve hasadın başladığını belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hasadına başlanan mercimek, alınan verimle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Gercüş ilçesinde bu sene yağışların iyi olmasıyla mercimeğin kalitesi yükseldi. Hububatta istedikleri verimi elde ettiklerini belirten çiftçilerden Abdülkerim Kaya, Allah'ın rahmeti ve bereketinin çok olduğunu ifade ederek, bu sene yağışların çok iyi olduğunu söyledi. Kaya, "Bu sene çiftçilerin yüzü güldü. Yağışlar güzel ve tam zamanında oldu. Bu sene bütün çiftçilerin yüzü gülecek" dedi.

Çiftçilerden Ziver Aslan ise, bu sene mercimekte verim kalitesinin artacağını, hasadın yeni başladığını kaydetti. Buğday, arpa ve bütün mahsulün güzel olduğunu ifade eden Aslan, "Çiftçiler için bereketli bir yıl oldu. Çiftçilerin yüzü güzdü. Üzüm ve meyve ağaçları da iyi olur inşallah. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gercüş Batman Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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