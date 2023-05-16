Batman'da Nisan ayında 45 bin kişi uçtu Batman Havalimanı'nda 2023 yılı Nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 45 bin 177 olduğu bildirildi.

Batman'da Nisan ayında 45 bin kişi uçtu

BATMAN - Batman Havalimanı'nda 2023 yılı Nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 45 bin 177 olduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nda 2023 yılı nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Batman Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 177 oldu. Nisan ayında Batman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 352'ye ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Nisan ayında toplamda 441 ton oldu.

2023 yılının ilk dört ayı olan ocak, şubat, mart ve nisan döneminde ise yolcu trafiği 174 bin 110, uçak trafiği, bin 236, yük trafiği ise bin 552 ton olarak gerçekleşti.