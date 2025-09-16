Batman'da Mısır Anızı Biyoyakıta Dönüşüyor

Batman'da hasat sonrası tarladan toplanan mısır anızı geri dönüşüme gönderilerek biyoyakıt ham maddesi oluyor.

Batman'da eylül ayı başında başlayan mısır hasadı devam ediyor. Hasat sonrası ortaya çıkan anız, biyoyakıttan elektrik üreten firmalara satılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, AA muhabirine, kentte yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini, 62 bin dekar alanda ise dane mısır ekimi yapıldığını söyledi.

Eylül ayının başından itibaren dane mısır hasadının başladığını belirten Tuncer, çiftçilerin rekolteden memnun olduğunu bildirdi.

Tarımsal üretim sonrası yapılan hasatta en temel problemin anız yakılması olduğunu kaydeden Tuncer, "Anızların yakılması doğal denge açısından çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Toprağın biyoçeşitliliğine önemli zararlar veriyor. Aynı zamanda çevre kirliliğine ve oksijenin azalmasına neden oluyor." dedi.

Batman'da da hasat sonrası anız yangınlarını engellemek amacıyla Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda çalışma yürüttüklerini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Anız yangınlarını minimum seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Anız yangınlarını engellemek amacıyla önleyici tedbirler alıyoruz. Mısırın kalıntısını eğer değerlendirebilirsek böylelikle doğrudan anızın yakılmasını engellemiş olabiliriz. Mardin'in Derik ilçesinde elektrik üreten bir firmamız beş yıldır ilimizde özellikle hasat sonrasında mısır anızını alıyor. Üreticilerimiz hem kazanç elde ediyorlar hem tarlada yakılabilecek anız kalmamış oluyor. Daha çevreci ve faydalı bir yöntemle anızı bertaraf ediyoruz."

Anız toplayan firma yetkilisi Abdullah Özkul da yaklaşık 5 yıldır Batman'da hasat sonrası anız topladıklarını aktardı.

Her yıl kente gelerek çiftçilerle anlaştıklarını dile getiren Özkul, "Bu çalışma çiftçinin menfaatine oluyor. Ayrıca, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor." dedi.