Batman'da Badem Üreticileri Yüzleri Güldürüyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde ve köylerinde don ve kuraklık nedeniyle badem üretiminde önceki yıllar büyük zarar gören ve ürün alamayan çiftçilerin bu yıl yüzü güldü.

Beklediklerinden fazla ürün alacaklarını dile getiren çiftçiler, geçmiş yıllarda uğradıkları zararı telafi etmeye çalıştıklarını kaydetti. Geçmiş yıllarda sayıları oldukça az olan bademin ilçe ve köylerinde rekoltede büyük artış yaşandığını dile getiren çiftçiler, bu yıl badem hasadında verimli bir rekolte beklediklerini kaydetti. Badem üreticilerinden Salih Kavak "Bu sene bademlerimiz çok iyi maşallah, rekoltenin fazla olmasını bekliyoruz. Bu sene maşallah verim kalitesi yüksek olacak inşallah" dedi. - BATMAN